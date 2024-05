Campeão inglês em 2016, Ranieri encerrará carreira aos 72 anos

ROMA, 22 MAI (ANSA) - Após garantir a permanência do Cagliari na Série A da Itália, o treinador Claudio Ranieri, campeão da Premier League pelo Leicester City, se aposentará no fim da atual temporada.

Aos 72 anos, o comandante rescindiu seu contrato mutuamente com o rossoblù da Sardenha, embora o vínculo fosse expirar somente no próximo verão, em 2025.

"Ranieri está de saída do Cagliari. Em suas duas passagens pelo clube, sempre conduziu o time aos seus objetivos. Depois de dois acessos e uma salvação, no último ano e meio conseguiu uma obra-prima com a vitória no playoff e a permanência. O Cagliari é e sempre será a sua casa. Para sempre gratos", escreveu o campeão italiano de 1969/70.