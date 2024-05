Itália estreia com vitória contra Alemanha na Liga das Nações

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) - A seleção masculina de vôlei da Itália estreou na Liga das Nações com uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Alemanha.

A partida aconteceu no Ginásio do Maracanãzinho no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (22) A vitória italiana foi construída com parciais de 25/21, 25/18 e 25/23.

O destaque do jogo foi o ponteiro Alessandro Michieletto, que marcou 14 pontos ao longo da partida.