Com Calafiori e Fagioli, Itália revela pré-convocados para Euro

ROMA, 23 MAI (ANSA) - O técnico Luciano Spalletti divulgou nesta quinta-feira (23) a lista dos 30 jogadores pré-convocados para defender a seleção da Itália na próxima edição da Eurocopa.

O grupo revelado pelo comandante da Azzurra irá cair para 26 em um futuro próximo, mas todos terão a oportunidade de mostrar que merecem uma chance durante os amistosos contra Turquia e Bósnia, marcados para os dias 4 e 9 de junho.

Entre os destaques da lista estão as presenças do zagueiro e lateral Riccardo Calafiori, uma das estrelas do Bologna e um dos melhores defensores da atual edição da Série A, do meio-campista Nicolò Fagioli, da Juventus, que voltou recentemente de uma longa suspensão, e de Michael Folorunsho, do Hellas Verona.