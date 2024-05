Itália lembra 32 anos de atentado contra Giovanni Falcone

ROMA, 23 MAI (ANSA) - A Itália relembra nesta quinta-feira (23) o aniversário de 32 anos do Massacre de Capaci, atentado que matou o juiz antimáfia Giovanni Falcone e mais quatro pessoas.

"Embora a máfia continue a ser uma ameaça, ela pode e será derrotada", declarou o presidente italiano, Sergio Mattarella, em uma mensagem por ocasião das celebrações.

Em 23 de maio de 1992, mafiosos da Cosa Nostra detonaram explosivos escondidos na estrada A29, em Capaci, nos arredores de Palermo, capital da Sicília, no exato momento em que o carro de Falcone passava pela região. O ataque também vitimou a esposa do magistrado, Francesca Morvillo, e três agentes de sua escolta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ao lado de Paolo Borsellino, que seria assassinado dois meses depois, Falcone era protagonista do combate à máfia na Itália e jogou luz sobre o domínio que a Cosa Nostra exercia na Sicília.