Político alemão abre crise na extrema-direita europeia

O episódio também levou à exclusão dos nove membros da sigla do Grupo Identidade e Democracia (ID) no Parlamento Europeu, um dos dois blocos de extrema-direita na casa legislativa europeia.

Marine Le Pen, do Reagrupamento Nacional, da França, e Matteo Salvini, da Liga, da Itália, ambos expoentes do mesmo espectro político, já haviam anunciado ruptura com Maximilian Krah.

"A última coisa que precisamos agora é um debate sobre mim.

Por isso estou renunciando a qualquer aparição na campanha eleitoral e ao meu cargo de membro do gabinete federal", escreveu Krah, através do X (antigo Twitter), na quarta-feira.

(ANSA).