Italiana presa na Hungria vai a tribunal sem algemas e correntes

ROMA, 24 MAI (ANSA) - A ativista antifascista italiana Ilaria Salis compareceu nesta sexta-feira (24) ao tribunal de Budapeste, na Hungria, pela primeira vez sem algemas e correntes.

A professora do ensino fundamental de Monza, de 39 anos, é acusada no país de envolvimento em um ataque a três neonazistas na capital húngara no ano passado.

"Quero agradecer a todas as pessoas que me apoiaram", comentou Salis antes do início da terceira audiência do seu julgamento.