Itália bate Brasil na Liga das Nações de vôlei masculino

SÃO PAULO, 26 MAI (ANSA) - Em uma partida eletrizante, a seleção italiana de vôlei masculino venceu o Brasil neste domingo (26), por 3 sets a 2, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em seu quarto desafio na Liga das Nações.

A equipe liderada pelo técnico Ferdinando De Giorgi levou a melhor diante da seleção brasileira com parciais 17/25, 25/15, 22/25, 25/17 e 15/13.

O primeiro set começou equilibrado, mas o Brasil conseguiu abrir uma boa vantagem a partir do 11º ponto, com uma postura agressiva no saque e vendo seu bloqueio parar o ataque italiano, principalmente o jogador Alessandro Michieletto. A seleção venceu por 25 a 17.