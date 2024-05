Papa apela para crianças rezarem contra guerras e pela paz

VATICANO, 26 MAI (ANSA) - O papa Francisco celebrou neste domingo (26) uma missa para milhares de fiéis, em sua maioria menores, por ocasião do "Jornada Mundial das Crianças" (JMC), e pediu para que todos rezem para que não haja guerras, em um novo apelo por paz. Diante de cerca de 50 mil pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, o Pontífice abriu a celebração pedindo para os presentes rezarem "a Jesus pelo mundo inteiro e sobretudo pela paz" e convidando os pequenos a fazerem orações "pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo".

O religioso improvisou uma breve homiliar e explicou as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no dia em que se celebra a "Santíssima Trindade". Ele optou por estabelecer um diálogo com as crianças, convidando-as a responder às perguntas e a repetir os conceitos.

Durante o bate-papo, ele explicou com palavras fáceis que "o Espírito Santo está dentro de nós e nos acompanha na vida, Deus nos criou e Jesus nos salvou". Além disso, pediu orações "pelos pais, pelos avós, pelas crianças doentes e, sobretudo, pela paz para que não haja guerras".