Frosinone perde e volta para Série B da Itália

FROSINONE, 27 MAI (ANSA) - Em uma última rodada marcada pela luta contra o rebaixamento, o Frosinone foi derrotado pela Udinese em casa e retornou para a segunda divisão do Campeonato Italiano.

Precisando somar pontos para escapar da parte vermelha da classificação, o gialloblù tentou, mas não conseguiu furar o muro bianconero em seus mais de 20 arremates.

O time de Údine, que também precisava do resultado para escapar do rebaixamento, foi mais cínico diante do gol adversário e garantiu seu valioso triunfo graças ao tento de Keinan Davis.