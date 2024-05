Governo italiano aprova separação de carreiras no judiciário

ROMA, 29 MAI (ANSA) - O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta quarta-feira (29) um projeto de lei para separar as carreiras de promotores e juízes, para que os membros do judiciário não possam mais alternar entre as duas funções.

O projeto de lei de reforma constitucional, elaborado pelo ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, também cria um tribunal superior para disciplinar os membros do poder judicial.

Segundo fontes oficiais, a aprovação do pacote foi saudada com uma salva de palmas por parte dos ministros do governo da premiê Giorgia Meloni. No entanto, a Associação Nacional dos Magistrados (ANM), o sindicato do poder judicial, criticou a reforma, dizendo que irá enfraquecer o poder judiciário.