Polícia deflagra operação contra furtos no Rio Grande do Sul

"A ordem é tolerância zero contra a criminalidade no Rio Grande do Sul. A resposta está aí, com a prisão de nove criminosos. Não vamos parar enquanto não prendermos todas as pessoas que estão se aproveitando da situação de calamidade", afirmou o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron.

Entre os bens furtados que foram recuperados pela polícia encontram-se tratores, carros, eletrodomésticos e alimentos.

Eldorado do Sul é um dos municípios mais castigados pelas enchentes.

"Todos os bairros da cidade ficaram alagados", e mais da metade da população está desabrigada, afirmou o prefeito Ernani de Freitas Gonçalves. (ANSA).

