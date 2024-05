Itália relembra Matteotti, líder socialista morto pelo fascismo

ROMA, 30 MAI (ANSA) - A Câmara dos Deputados da Itália realizou nesta quinta-feira (30) uma cerimônia para marcar o centenário do histórico discurso em que o líder socialista Giacomo Matteotti denunciou as violências fascistas nas eleições de 6 de abril de 1924. O político acabou sendo assassinado por milicianos em junho de 1924.

Compareceram ao evento o presidente da Itália, Sergio Mattarella; a primeira-ministra, Giorgia Meloni; e os presidentes da Câmara, Lorenzo Fontana, e do Senado, Ignazio La Russa. A plateia contou com mais de 300 estudantes. Também esteve presente a neta do deputado, Laura Matteotti.

"Estamos aqui hoje para comemorar um homem livre e corajoso morto pelos esquadrões fascistas por suas ideias. Honrar sua memória é fundamental para nos lembrarmos todos os dias, 100 anos após aquele discurso, do valor da liberdade de expressão e pensamento contra aqueles que tentam tomar o direito de determinar o que é permitido dizer e pensar", declarou Meloni "A lição de Matteotti, hoje mais do que nunca, nos lembra que nossa democracia é verdadeira se baseada no respeito ao outro, no debate, na liberdade, não na violência, na opressão, na intolerância e no ódio ao adversário político", acrescentou.