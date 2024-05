Número de pessoas com emprego na Itália supera novo recorde

O nível de desemprego entre os jovens de 15 a 24 anos também ficou estável em 20,2%, nível mais baixo desde fevereiro de 2008.

"É uma ótima notícia para os italianos. Mas há elementos ainda mais encorajadores nas últimas pesquisas do Istat: pela primeira vez em mais de 15 anos, o desemprego na Itália cai abaixo de 7%. No geral, é todo o mercado de trabalho que está se movendo", afirmou a ministra do Trabalho, Marina Calderone.

"Os dados sobre jovens menores de 25 anos e mulheres são encorajadores, sendo eles os principais alvos de nossas políticas ativas. Há confiança das empresas e dos trabalhadores.

Continuaremos a investir em contratos estáveis em crescimento, na aquisição de competências pelos trabalhadores para reduzir a lacuna entre oferta e demanda de trabalho", concluiu.

O Eurostat, instituto de pesquisas europeu, também divulgou o índice de desemprego na zona do euro. Em abril, a taxa caiu para 6,4%, ante 6,5% em março. Na União Europeia, ficou estável em 6%. (ANSA).