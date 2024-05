Filha de Berlusconi recebe uma das maiores honrarias da Itália

MILÃO, 31 MAI (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, firmou um decreto nesta sexta-feira (31) no qual concede o título de "Cavaliere del Lavoro" [Cavaleiro do Trabalho, em tradução livre] para 25 personalidades, incluindo a filha do ex-premiê Silvio Berlusconi, Marina.

Por proposta do ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, Marina Elvira Berlusconi, presidente da holding da família Berlusconi, a Fininvest, e do grupo editorial Mondadori, foi homenageada com uma das maiores honrarias da Itália.

O título é dado aos italianos que se destacam em áreas como agricultura, indústria e comércio. "Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao chefe de Estado, Sergio Mattarella, e ao Conselho da Ordem do Mérito do trabalho por me terem honrado com este prestigioso reconhecimento. Berlusconi, meu pai, que foi e sempre será 'Il Cavaliere'", celebrou Marina.