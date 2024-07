Visita de Netanyahu aos EUA provoca protestos pró-Palestina

Em publicação nas redes sociais, a Polícia do Capitólio informou que "cerca de 200 pessoas foram presas por se manifestarem dentro do edifício Cannon House". "Manifestar-se dentro dos prédios do Congresso é ilegal", anunciou.

Além dos ativistas, dezenas de democratas planejam boicotar o discurso do premiê de Israel no Congresso, provavelmente muito mais do que os 58 que o evitaram há nove anos, quando Barack Obama ainda estava na Casa Branca.

Entre as ausências esperadas estão a da congressista Alexandria Ocasio-Cortez, que chamou Netanyahu de criminoso de guerra; do senador Dick Durbin, responsável por denunciar a brutal estratégia de defesa de Israel; dos deputados Cori Bush e Jan Schakowskty; e dos senadores Chris Van Hollen e Bernie Sanders.

Paralelamente, ao menos 100 pessoas se reuniram em frente ao seu hotel, o "Watergate", onde há a polícia precisou reforçar a segurança, com ruas barradas, drones e várias patrulhas. Os ativistas "invadiram" a área com cartazes com a palavra "genocídio", além de frases contra Netanyahu e a favor da Palestina livre. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.