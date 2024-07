Cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 'fala pouco francês'

ROMA, 25 JUL (ANSA) - O espanhol Pau Gasol, a romena Nadia Comaneci, a americana Allyson Felix. O que eles têm a ver com a França e a sua "grandeza"? Pouco ou nada, exceto que a grandeza que Paris quer celebrar no dia 26 de julho, com a abertura das Olimpíadas de 2024, não é a da velha França e dos seus estereótipos, mas é inteiramente da nova França, "múltipla, complexa, em movimento" e universal.

Que melhor ocasião, portanto, do que as duas semanas em que Paris será a capital do mundo? E é por isso que o presidente da comissão organizadora, Tony Estanguet, anunciou uma escolha singular para a passagem da tocha olímpica no dia que costuma ser uma concentração de excelência nacional.

Levando, talvez, até ao limite do último portador que acende o braseiro e dá início aos Jogos - cujo mistério sobre sua identidade cresce - estarão 12 campeões internacionais, ícones do esporte sem fronteiras.