Egito confirma nova rodada de negociações sobre Gaza

"Não estou certo de que haverá um acordo", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, segundo relato de familiares de reféns que o encontraram nesta terça-feira.

"Se houver acordo, os combates em Gaza serão retomados após 42 dias, até a eliminação do Hamas", acrescentou, de acordo com as mesmas fontes.

O grupo islâmico, no entanto, diz que aceitará apenas um cessar-fogo definitivo e que preveja a retirada total das tropas de Israel do enclave, inclusive do corredor Filadélfia, na fronteira com o Egito, hipótese refutada por Tel Aviv.

"Não vamos nos retirar do eixo de Filadélfia em nenhum caso", prometeu Netanyahu a familiares de reféns.

Os corpos de seis sequestrados em 7 de outubro foram recuperados pelo Exército israelense em Gaza nesta terça, mas o número de reféns ainda vivos é incerto.

O conflito foi deflagrado após atentados do Hamas que deixaram 1,2 mil mortos em Israel, cujos ataques no enclave palestino já mataram mais de 40 mil pessoas. (ANSA).