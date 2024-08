Israel recupera corpos de 6 reféns na Faixa de Gaza

Alguns deles teriam sido assassinados no túnel onde foram encontrados, enquanto membros do Hamas tentavam fugir de ataques de Israel.

"Nossos corações choram por essa perda terrível. Minha mulher, Sarah, e eu enviamos as mais sentidas condolências às famílias", disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"O Estado de Israel continuará se esforçando para recuperar todos os reféns, tanto os vivos quanto os mortos", acrescentou.

Mais de 100 israelenses sequestrados em 7 de outubro ainda têm paradeiro desconhecido, mas o número de reféns vivos é incerto.

As principais divergências dizem respeito ao controle dos corredores Filadélfia, entre Gaza e Egito, e Netzarim, que atravessa o centro do enclave a partir da divisa com Israel até o Mar Mediterrâneo.

