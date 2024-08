Itália retoma buscas por desaparecidos em veleiro de luxo

PALERMO, 20 AGO (ANSA) - A Itália retomou nesta terça-feira (20) as buscas pelos seis desaparecidos no naufrágio de um veleiro de luxo na costa de Palermo, capital da Sicília.

O incidente foi provocado por um tornado na última segunda (19) e tem, até o momento, uma morte confirmada, enquanto 15 pessoas foram resgatadas com vida.

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros chegaram de Roma, no centro do país, e Sassari e Cagliari, na Sardenha, para ajudar nas buscas nos destroços da embarcação, a cerca de 50 metros de profundidade.