Tenista australiano chama absolvição de Sinner de 'ridícula'

A defesa de Sinner declarou que o esteroide, presente em "níveis baixos" no corpo do multicampeão, apareceu nos exames em razão de seu fisioterapeuta, que estava aplicando um spray que continha clostebol para tratar um machucado na mão.

O órgão antidoping do tênis declarou que Sinner foi absolvido em 15 de agosto do episódio. O tenista teria perdido o prêmio em dinheiro conquistado em Indian Wells, que girou em torno de US$ 325 mil, e todos os 400 pontos no ranking mundial conquistados no torneio americano.

O canadense Denis Shapovalov e o francês Lucas Pouille também criticaram a decisão da Itia.

"Regras diferentes para jogadores diferentes. Não posso imaginar como estão se sentindo agora todos os atletas que foram suspensos por substâncias contaminadas", analisou o ex-top 10 do mundo.

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) comemorou que o italiano tenha saído ileso da investigação, mas apelou aos seus membros para que tenham mais cuidado ao escolher quais produtos usar para tratamentos de lesões.

"Estamos felizes por ter sido determinado que Sinner não foi culpado ou negligente. Esta tem sido uma questão complicada para Sinner e sua equipe e queremos enfatizar a necessidade de os jogadores e pessoas próximas a eles prestarem o máximo de atenção possível na hora de decidir quais produtos ou tratamentos adotar", escreveu a entidade.