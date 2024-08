Elea Digital é destaque em premiação de data centers

SÃO PAULO, 29 AGO (ANSA) - A Elea Digital e seu presidente, Alessandro Lombardi, foram indicados em cinco categorias da DCD>Latam Awards 2024, uma das principais premiações do setor de data centers na América Latina.

Pertencente ao grupo Piemonte Holding e protagonista do segmento no Brasil, a Elea é um dos destaques de uma honraria que recebeu mais de 130 candidaturas em 2024, um crescimento de 30% em relação a 2023, englobando mais de 60 empresas de 14 países da região.

A Elea Digital concorre nas categorias "Edge Data Center Project of the Year", com o projeto "Conectividade em nuvem"; "Environmental Impact"; "Data Center Operations Team of The Year", com ações para superar os efeitos das enchentes em Porto Alegre; e "Data Center Workforce Initiative of the Year", com uma iniciativa de comunicação transparente e relacionamento.