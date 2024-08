Grace Kelly é homenageada em Festival da Alta Costura na Itália

"Sanremo e seu Casino sempre reforçaram a ligação com a vizinha Côte d'Azur [na França] e em particular com o Principado do Mônaco. O príncipe Rainier III e a princesa Grace apreciaram a Riviera di Ponente [na Ligúria], passando momentos de lazer nas estruturas comerciais e no Casino, participando de alguns jantares de gala imortalizados por fotos que refletem a elegância, autoridade e empatia que transmitiam", afirmou Gian Carlo Ghinamo, presidente e CEO do Casino, que agradeceu ao príncipe Alberto II, filho de Grace, por ceder o material para a mostra. (ANSA).

