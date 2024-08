Napoli anuncia contratação de Lukaku; Liverpool fecha com Chiesa

ROMA, 29 AGO (ANSA) - Em um dia agitado no mercado de transferências, Napoli e Liverpool anunciaram nesta quinta-feira (29) as contratações de Romelu Lukaku e Federico Chiesa, respectivamente.

Do lado italiano, os napolitanos fecharam a compra do centroavante belga por cerca de 30 milhões de euros, após uma longa negociação com o Chelsea, antigo dono dos direitos de Lukaku.

Maior artilheiro de todos os tempos da seleção belga, o atacante de 31 anos assinou um contrato válido até 2027 e receberá por volta de oito milhões de euros por temporada. Além disso, Lukaku reencontrará Antonio Conte, com quem trabalhou durante os tempos de Internazionale.