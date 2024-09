Itália supera medalhas de ouro das Paralimpíadas de Tóquio

O oitavo lugar da tabela é ocupado pelo Brasil, que tem 15 medalhas de ouro e 62 medalhas ao todo, sendo 18 de prata e 29 de bronze.

O dia começou com o ouro do paratleta italiano Oney Tapia no lançamento de disco na categoria F11 (para atletas com deficiência visual ou com visão limitada). Ele venceu após atingir a marca de 41,92m, superando o iraniano Hassan Bajoulvand (41,75m), que conquistou a prata na frente do espanhol Álvaro Cano (39,60m).

Outro ouro italiano foi vencido pelo nadador Antonio Fantin nos 100 metros livre categoria S6, que completou em 1m03s12 - recorde paralímpico - e repetiu o que fez em Tóquio 2021. Logo atrás ficou o brasileiro Talisson Henrique Glock, prata com 1m05s27, e o francês Laurent Chardar, bronze com 1m05s28.

Já o terceiro ouro para a Itália veio na prova de tiro com arco misto com Elisabetta Mijno e Stefano Travisani, que venceram a Turquia por 6 a 2 na final.

Por sua vez, a italiana Martina Caironi conquistou a medalha de prata no salto em distância T63 - para amputados de membros inferiores com próteses. A paratleta saltou 5.06m, atrás apenas da australiana Vanessa Low, que atingiu a marca de 5.45m e faturou o ouro. Já o bronze ficou com a suíça Elena Kratter (4.83m).

Um dos bronzes do dia foi somado por Luca Mazzone, porta-bandeira na cerimônia de abertura e que hoje completou o pódio na prova de ciclismo adaptado na categoria H1-2.