TIM inova e aposta em experiência imersiva no Rock in Rio

SÃO PAULO, 5 SET (ANSA) - Em uma edição histórica do Rock in Rio, a TIM destacará sua liderança na tecnologia 5G com uma série de ativações imersivas e um estande repleto de novidades para celebrar os 40 anos do maior festival de música e entretenimento.

A principal ativação da operadora será um karaokê 5G, iniciativa que contará com uma banda tocando música ao vivo no estande, enquanto que o público será a estrela. Para vivenciar a experiência, será preciso acessar uma das cabines disponíveis, colocar um fone, se olhar na tela e começar a cantar ao vivo.

Na sequência, os participantes vão ser teletransportados para o palco por meio de um holograma conectado a tecnologia 5G, em tempo real. No total, serão três cabines, sendo duas telas dentro da Cidade do Rock e uma dentro da loja da TIM no Shopping New York City Center, no Rio de Janeiro. Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo nos telões do estande.