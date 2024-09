Milei chama Lula de 'tirano' por apoiar bloqueio do X

Recentemente, Lula chegou a afirmar que o mundo não deve ser forçado a tolerar a ideologia de "extrema direita" promovida pelo bilionário americano Elon Musk, dono da X.

O chefe de Estado progressista ainda disse que "não é porque o cara [Musk] tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar [a decisão da Suprema Corte com base na Constituição brasileira].

Ele pensa que é o quê?".

Desde a meia-noite de 31 de agosto, usuários do X no Brasil não conseguem mais acessar a rede social após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em função da recusa da empresa em nomear um representante legal no país. (ANSA).

