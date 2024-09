UE e Mercosul retomam negociações com 'espírito construtivo'

O encontro deverá ser concluído nesta sexta-feira (6), mas, de acordo com a fonte, "não está previsto um comunicado oficial".

O embaixador Lyrio também liderou as negociações realizadas em outubro do ano passado, quando afirmou que "avanços significativos" foram alcançados entre os representantes da UE e o Mercosul.

Apesar de não participar diretamente das conversas, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, discutiu a agenda entre a UE e o Mercosul em uma reunião na segunda-feira passada (2) com os chanceleres do bloco sul-americano em Montevidéu, no Uruguai. (ANSA).

