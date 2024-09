Marçal sofreu 'traumatismo sem complicações' após cadeirada

Foi avaliado pelas equipes de clínica médica e de ortopedia e está de alta hospitalar", diz a nota.

O candidato, por sua vez, afirmou em transmissão ao vivo no Instagram que a agressão foi "só um esbarrão". "Uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo", acrescentou.

O caso aconteceu após o coach ter acusado Datena de assédio sexual contra uma colega na Bandeirantes e tê-lo questionado sobre quando ele desistiria da disputa e acabaria com aquela "palhaçada", inclusive o chamando de "arregão". Em seguida, Datena agrediu Marçal com uma cadeira, provocando a interrupção do debate.

Em nota divulgada nesta segunda, o candidato tucano disse esperar ter "lavado a alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo" e acusou Marçal de demonstrar que é uma "ameaça" para São Paulo.

