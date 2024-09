Udinese vence Parma de virada em jogo acirrado pela Série A

ROMA, 16 SET (ANSA) - Em uma partida acirrada pela quarta rodada do Campeonato Italiano, a Udinese derrotou o Parma de virada, por 3 a 2, nesta segunda-feira (16), no Estádio Ennio Tardini.

A partida começou intensa e, logo aos 2 minutos, Enrico Del Prato abriu o placar para o time da casa. Aos 43, Ange Bonny ampliou.

O cenário parecia complicado para a Udinese, que viu o Parma aumentar a pressão ainda mais no etapa final. No entanto, logo após o intervalo, Lorenzo Lucca diminuiu a diferença com um gol de cabeça.