UE recorre à OMC contra investigação da China sobre subsídios

BRUXELAS, 23 SET (ANSA) - O poder Executivo da União Europeia recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a investigação aberta pela China sobre subsídios do bloco e de seus Estados-membros a produtos lácteos.

Em nota, a Comissão Europeia disse que iniciou uma solicitação de consulta na OMC, primeiro passo para resolver controvérsias comerciais. Se o procedimento não levar a soluções satisfatórias, a UE pode pedir a constituição de um painel para decidir sobre o caso.

O Ministério do Comércio da China lamentou o recurso da UE e garantiu que vai lidar com a questão "em conformidade com as regras da OMC".