Meloni recebe prêmio das mãos de Elon Musk em Nova York

Em seu discurso, Musk disse estar "honrado" por entregar o prêmio à primeira- ministra italiana, "uma pessoa mais bonita por dentro do que fora", e destacou ainda seu "incrível trabalho como premiê, com crescimento recorde".

Durante o evento, a líder italiana defendeu os valores do Ocidente, que, segundo ela, "corre o risco de se tornar um interlocutor com menor credibilidade", já que "as nações em desenvolvimento colaboram cada vez mais entre si", enquanto "as autocracias estão ganhando terreno sobre as democracias.

"Corremos o risco de parecermos [o Ocidente] uma fortaleza fechada e autorreferencial", disse.

Além da primeira-ministra da Itália, também receberam o "Global Citizen Award 2024" o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, o premiê da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, e a vice-presidente da holding CJ Group da Coreia do Sul, Miky Lee.

(ANSA).