Argentina e Reino Unido acertam retorno de voos para Malvinas

BUENOS AIRES, 25 SET (ANSA) - A Argentina fechou um acordo com o Reino Unido para a retomada dos voos semanais entre São Paulo, no Brasil, e as Ilhas Malvinas, com escala mensal na província de Córdoba.

O retorno é uma das medidas acordadas entre a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, e o seu homólogo britânico, David Lammy, em reunião realizada na última terça-feira (24), em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU.

Os voos haviam sido suspensos durante o governo anterior de Alberto Fernández, que retirou a autorização devido à recusa britânica de operar voos diretos para o arquipélago a partir do território continental argentino.