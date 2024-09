Palácio em Florença abre 'Apartamento da Duquesa' pela 1ª vez

Segundo divulgado pelas Gallerie degli Uffizi na última terça-feira (24), a inauguração atual ocorreu graças a "um escrupuloso restauro que reconstruiu as salas do século 19 com base em inventários judiciais".

O apartamento é composto por vários quartos, alguns dos quais com vista para o Jardins Boboli, e foi construído na época dos Médici, quando Cosimo I de' Medici e Eleonora di Toledo compraram o palácio para transformá-lo em palácio grão-ducal.

Em meados do século 17, estes ambientes tornaram-se a residência de Fernando II e Vittoria della Rovere. Além disso, albergavam também a extraordinária coleção de manuscritos, instrumentos matemáticos e obras de arte do cardeal Leopoldo, que aqui se reuniu com a Accademia del Cimento, que fundou em 1657.

Com a passagem para a família Lorena, de 1790 até à chegada da família Savoy, o local passou a assumir o nome de "Bairro de Inverno". Neste período, sob o Grão-Duque Fernando III, ocorreram as intervenções arquitetônicas mais importantes, conferindo ao apartamento o aspecto moderno que ainda é conservado.

A chegada dos Sabóia marcou o fim do Grão-Ducado da Toscana e tornou o espaço a residência dos reis da Itália (1865-1911), sendo chamado de "Apartamento de Sua Majestade o Rei", mas os Sabóia simplesmente mudaram os móveis e tapeçarias, visual atual que poderá ser conferido pelos visitantes.

"A abertura regular do apartamento da Duquesa de Aosta pela primeira vez marca um primeiro passo importante no plano de relançamento do Palazzo Pitti", comentou o diretor das Gallerie degli Uffizi, Simone Verde.