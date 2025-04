Desculpas de Lupi tornam a sua demissão ainda mais necessária

As apurações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União sobre o escândalo das aposentadorias tinham deixado Carlos Lupi seminu. As entrevistas do chefe da pasta da Previdência pioraram o que já era horroroso. Há agora na Esplanada um ministro inteiramente nu, esforçando-se para encobrir suas vergonhas com desculpas esfarrapadas. Não há o menor risco de algo assim terminar bem.

Surgiu em cena a advogada Tônia Galleti, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social. Alertou o ministro em janeiro e junho de 2023 sobre a fumaça que exalava dos descontos feitos nas aposentadorias desde a gestão Bolsonaro. Lupi deu de ombros até para um aviso registrado em ata. Criou-se um ambiente em que até o velho provérbio foi pervertido. Permitiu-se ao ladrão fazer a ocasião.

"A gente recebeu como herança uma instituição completamente dilapidada", disse Lupi. O brasileiro é paciente com a incompetência, mas não com aqueles que são orgulhosos dela. Nos quatro anos de Bolsonaro, o assalto aos aposentados cresceu de R$ 604 milhões para R$ 706,2 milhões. Em dois anos de Lula, foi de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,6 bilhões. Lupi multiplicou a maldição.