Vaticano pede que escalada de conflito no Líbano seja evitada

ROMA, 28 SET (ANSA) - O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, pediu neste sábado (28) em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, que a escalada do conflito no Líbano seja evitada.

Parolin afirmou que a atual situação em Beirute está preocupando a Santa Sé e não descartou que o "aumento contínuo" das hostilidades entre o grupo xiita Hezbollah e o Exército de Israel possa causar um "impacto considerável" na região.

"A Santa Sé pede para que todas as partes envolvidas possam aderir aos princípios do direito internacional e que parem a escalada até alcançarmos um cessar-fogo. As partes devem abandonar todas as formas de violência, coerção e ações unilaterais", disse.