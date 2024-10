Corpo que pode ser de idosa desaparecida é achado na Itália

MONTECATINI VAL DI CECINA, 30 SET (ANSA) - Os homens do Corpo de Bombeiros da Itália encontraram o cadáver de uma mulher que pode ser da idosa que desapareceu junto com seu neto em Montecatini Val di Cecina, perto de Pisa, após o rio Sferza romper suas margens em função das fortes chuvas que atingiram a área.

O corpo foi achado sem roupa no meio de uma vegetação e em avançado estado de decomposição, o que impediu sua identificação pelas autoridades. Com isso, os restos mortais passarão por exames mais detalhados nas próximas horas.

As equipes de resgate darão prosseguimento com as buscas pela criança de 5 meses que desapareceu com a avó durante as inundações da semana passada.