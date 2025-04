Polícia mata 1 jovem a cada 5 dias após Tarcísio flexibilizar uso de câmera

Negros foram 3,7 vezes mais vítimas fatais do que brancos, indica o documento. "Os estudos também mostram que as mortes violentas intencionais estão concentradas em jovens, negros e moradores de áreas periféricas", diz Leonardo Carvalho, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Dificuldade de acesso às imagens. Entre as mudanças, o estudo citou a dificuldade para conseguir gravações das câmeras nas fardas como um fator que favorece a impunidade, contribuindo para o aumento da letalidade policial. A PM atendeu menos da metade das 457 solicitações da Defensoria Pública de julho a novembro de 2024, indica o levantamento. Só foi possível fazer a análise dos vídeos em apenas um em cada cinco casos.

Ocorrências sem gravação também contribuem com alta de mortes, diz relatório. Sem câmeras e testemunhas ouvidas, a Operação Verão deixou 56 pessoas mortas em 2024 na Baixada Santista e divergências de versões, apurou reportagem do UOL com base em relatos de sobreviventes nos locais das ações e em investigações do Ministério Público.

Diante destas evidências, causa preocupação a substituição, em SP, do modelo de câmeras corporais que gravam ininterruptamente, por um modelo que depende do acionamento por parte do policial quando do atendimento da ocorrência ou do Centro de Operações da PM.

Trecho do relatório

Parentes e amigos de pessoas mortas pela Operação Verão fizeram manifestação na Baixada Santista em 2024 Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

STF voltou atrás em determinação de gravações contínuas e concordou em limitar registros em ações "de grande envergadura" em dezembro de 2024. Com isso, o ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a alegação do governo de SP de que não teria câmeras suficientes para todo o efetivo da corporação.