Israel planeja incursão terrestre limitada no Líbano, diz mídia

A NBC News, mencionando um oficial de Israel, apontou que soldados da nação estão conduzindo há meses algumas pequenas operações dentro do Líbano, mas com objetivo de recolher informações e mapear as posições do Hezbollah.

Naim Qassem, atual número dois na hierarquia do grupo, garantiu em um discurso transmitido na televisão que Israel "não conseguirá atingir os seus objetivos". Ele acrescentou que o Hezbollah está pronto para encarar Israel em caso de uma invasão.

Jean-Noel Barrot, ministro dos Assuntos Estrangeiros da França, cobrou um cessar-fogo no Oriente Médio e pediu para Israel não realizar ações terrestres no Líbano. (ANSA).

