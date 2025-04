Coreia do Norte afirma que status de Estado com armas nucleares nunca poderá ser revertido, diz KCNA

SEOUL (Reuters) - O status da Coreia do Norte como um Estado com armas nucleares nunca poderá ser revertido, não importa o quanto os Estados Unidos e seus aliados asiáticos exijam, informou a mídia estatal na quarta-feira (horário local), citando a poderosa irmã do líder supremo do país.

Os comentários, que a agência de notícias estatal KCNA disse terem sido emitidos nesta terça-feira, foram uma provável resposta à declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos à margem de uma reunião da Otan na semana passada.

Os ministros das Relações Exteriores dos três países reafirmaram o "compromisso com a completa desnuclearização" da Coreia do Norte, de acordo com a declaração conjunta.