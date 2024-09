Símbolo da Itália no mundo, Monica Bellucci completa 60 anos

O segundo passo decisivo em sua carreira de atriz ocorreu em 1996. No auge de sua popularidade como modelo, ela aceitou um filme na França, "L'appartement", de Gilles Mimouni, com Vincent Cassel. O amor irrompeu entre os dois e causou uma chuva de propostas para ela.

A união do fascinante casal durou 14 anos, pontuados pelo nascimento de duas filhas e caracterizados pela existência nômade de Bellucci entre Londres, Paris, Roma e Rio de Janeiro, onde mais tarde descobriu que Cassel levava uma vida amorosa dupla sem o seu conhecimento. Quatro anos depois, porém, o cinema italiano ofereceu-lhe uma nova e importante oportunidade, depois de numerosos filmes rodados na França. Giuseppe Tornatore fez dela a protagonista absoluta de "Malena", enquanto desembarcava no Festival de Cannes pela primeira vez com o longa "Sob suspeita", de Stephen Hopkins, que filmou ao lado de dois monstros sagrados: Gene Hackman e Morgan Freeman.

Naquela ocasião, Bellucci era a estrela italiana mais amada do mundo. Ela tornou-se a sensação do momento como a rainha Cleópatra no título de maior sucesso da série "Asterix & Obelix" e a versão de "Ti amo" (Umberto Tozzi), acompanhada por ela com muita autoironia.

Na sequência, a diva italiana pode escandalizar os sensatos com o polêmico "Irreversível", de Gaspar Noè, pela tórrida cena de estupro protagonizada com Cassel, com a qual ela conseguiu retornar a Cannes como madrinha da edição de 2003 do festival.

Além disso, se juntou ao elenco de " Matrix" e tornou-se a Maria Madalena em "A Paixão de Cristo", de Mel Gibson.

A italiana é hoje um ícone dos anos 2000 e por isso Terry Gilliam a vestiu de bruxa em sua versão de "Os Irmãos Grimm"; Sam Mendes a quis como Bond Girl em "Spectre", ao lado do novo 007, Daniel Craig; Emir Kusturica a comprometeu por muito tempo ao seu lado no conturbado "On the Milky Road" - três anos de filmagem com longos intervalos.