'Volte para o México': garçom recebe bilhete xenofóbico ao invés de gorjeta

Quando o garçom pegou a comanda de volta, encontrou a mensagem no topo da cobrança. "Isso fez eu me sentir mal", contou Guilhermo à KTLA. "Eu trabalho como garçom desde 2014, e é a primeira vez que isso acontece comigo".

Guilhermo sequer é mexicano, mas porto-riquenho. Ele afirmou que "ninguém tem direito de tratar as pessoas desta maneira".

O garçom culpa as políticas imigratórias de Donald Trump pelo incidente. O presidente dos EUA está fazendo uma grande política anti-imigração. Desde sua posse, seu governo já prendeu mais de 113 mil imigrantes e deportou mais de 100 mil, de acordo com informações do New York Post.

À emissora ABC, Guilhermo disse que tem orgulho de seu trabalho e da forma que ele sustenta sua família. "Nós somos trabalhadores duros. Me sinto parte deste país, e tenho certeza que outras pessoas que estão aqui também se sentem da mesma forma."

O garçom reportou o incidente ao seu gerente. A empresa está investigando o caso.