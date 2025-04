Picanha a R$ 39,90 o kilo que apareceu no JN estava perto do vencimento

O que diz o post

O recorte de uma matéria do Jornal Nacional exibida em 27 de março de 2025 é compartilhada com a seguinte legenda: "Efeito Lula, picanha a R$39,99. Isso é o PT acabando com o Brasil. Faz o L, Lula trabalha pro povo ser feliz".

Por que é distorcido

Post omite contexto do preço da picanha. O vídeo recorta o trecho de uma reportagem do Jornal Nacional do dia 27 de março de 2025 com o título "Brasileiros aproveitam preços mais baixos de produtos no limite do prazo de validade" (confira aqui). A reportagem mostra mercados especializados em vender produtos próximos a data do vencimento, os chamados "Fifo", da abreviação em inglês "First In, First Out" (primeiro a entrar, primeiro a sair).

Produtos mais baratos e sem desperdício. A reportagem mostra que há produtos que podem baratear em até 90% o preço estando próximo a data de vencimento, mas pontua que produtos vencidos não podem ser comercializados, já que isso é considerado crime contra a saúde pública. De acordo com a matéria, para a população é uma forma de "se defender da inflação", e para os comerciantes é uma maneira de evitar perdas.

Picanha a R$ 39,99. Segundo Glauber Bonfim, dono de um mercado do tipo "Fifo" na periferia da Grande São Paulo ouvido pela reportagem do JN, no dia da promoção foi vendida uma tonelada de picanha.