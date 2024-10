TIM Brasil fecha apoio com cúpula do W20

SÃO PAULO, 1 OUT (ANSA) - A cúpula do Women 20 (W20), grupo de engajamento que discute questões relacionadas a mulheres dentro do G20, recebeu o apoio da TIM Brasil.

O objetivo do núcleo é defender políticas públicas, empoderamento econômico das mulheres e equidade de gênero.

A parceria da empresa foi realizada em Roma, na Itália, com as presenças da chefe do W20, Adriana Carvalho, da VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM Brasil, Maria Antonietta Russo, e da VP de Comunicação Institucional e Sustentabilidade da TIM, Maria Enrica Danese.