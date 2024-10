Tajani diz ao Papa que governo italiano está empenhado pela paz

ROMA, 3 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro da Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se encontrou nesta quinta-feira (3) com o papa Francisco e garantiu que o governo está empenhado pela paz nos conflitos no Oriente Médio e no Leste Europeu.

De acordo com o político italiano, a conversa com o líder da Igreja Católica foi longa e abordou diversas questões internacionais, principalmente os conflitos armados pelo mundo.

"É sempre uma honra encontrar o Pontífice. Assegurei o compromisso do governo em apoiar as populações vítimas das guerras", declarou Tajani.