Capital da Itália se blinda para protesto 'ilegal' pró-Palestina

ROMA, 5 OUT (ANSA) - A cidade de Roma reforçou a segurança neste sábado (5), com controles policiais nos principais postos da capital da Itália, para um protesto pró-Palestina proibido pelas autoridades.

Entre as medidas estão verificações em estações ferroviárias e pedágios de rodovias e um dispositivo de segurança especial ao redor da área da Piazzale Ostiense.

O objetivo é interceptar infiltrados violentos entre os grupos que, desafiando a proibição, tentarão se reunir na praça romana para iniciar a marcha às vésperas do dia 7 de outubro, data do primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel, que deixou mais de 1,2 mil mortos.