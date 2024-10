Biden recorda 'horríveis ataques' com presidente de Israel

WASHINGTON, 7 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta segunda-feira (7) com seu homólogo israelense, Isaac Herzog, para falar sobre "o primeiro aniversário dos horríveis ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro".

Segundo a Casa Branca, os dois líderes "reafirmaram seu compromisso de chegar a um acordo em Gaza que traga os reféns para casa, proteja Israel, alivie o sofrimento dos civis palestinos e abra o caminho para uma paz duradoura".

Biden, que homenageou as vítimas da ofensiva deflagrada em 2023 no sul de Israel, enfatizou ainda que, com o acordo, o Hamas não deve "nunca mais" ser capaz de controlar o enclave palestino ou reconstruir as suas capacidades militares.