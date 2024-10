Lesionado, Garnacho desfalcará Argentina nas Eliminatórias

O atacante Alejandro Garnacho, do Manchester United, vai desfalcar a seleção da Argentina na rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Bolívia, informou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta segunda-feira (7).

"Tive problemas no joelho nos dois últimos jogos e não poderei estar com a seleção, mas espero me recuperar para poder estar na próxima convocação", explicou o jogador em sua conta no Instagram.

A AFA comunicou também que o técnico Lionel Scaloni decidiu convocar o meia ofensivo Facundo Buonanotte, do Leicester.