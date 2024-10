Morre Sammy Basso, vítima mais longeva de envelhecimento precoce

VENEZA, 7 OUT (ANSA) - O italiano Sammy Basso faleceu no último domingo (6), aos 28 anos, tornando-se o caso mais longevo da síndrome de Hutchinson-Gilford, uma doença genética extremamente rara caracterizada pelo envelhecimento precoce do corpo, também conhecida como progeria.

Basso, que tinha a aparência de um homem de 130 anos, estava em um jantar com a família em Asolo, província de Treviso, no Vêneto, quando sofreu um mal súbito. Os paramédicos tentaram reanimá-lo, sem sucesso.

"Hoje a nossa luz-guia se apagou. Obrigado, Sammy, por nos permitir participar desta vida maravilhosa. Estamos juntos à família e amigos na dor deste momento de luto", disse a Associação Italiana Progeria Sammy Basso, fundada pelo ativista.