TV russa é alvo de ataque hacker no aniversário de Putin

MOSCOU, 7 OUT (ANSA) - A empresa estatal de mídia russa VGTRK, que opera as principais estações de TV do país, foi alvo nesta segunda-feira (7) de um ataque cibernético reivindicado por um grupo anônimo de hackers pró-Ucrânia.

A ofensiva, que suspendeu as transmissões ao vivo dos canais de TV Rossiya 1 e Rossiya 24, foi deflagrada no dia do aniversário do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O site da VGTRK também não estava carregando pela manhã.

"Nossa holding de mídia estatal, uma das maiores, enfrentou um ataque de hackers sem precedentes em sua infraestrutura digital", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acrescentando que "nenhum dano significativo foi causado ao trabalho da holding midiática". Segundo ele, "especialistas estão trabalhando para descobrir todas as circunstâncias, para entender aonde levam os rastros deixados por aqueles que organizaram esse ataque hacker ao objeto de infraestrutura crítica".