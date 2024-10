2º voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega em SP

O primeiro voo de repatriação havia pousado em Guarulhos no domingo (6), com 229 pessoas. Com isso, o número de resgatados na Operação Raízes do Cedro em meio à ofensiva israelense no Líbano chega a 456.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo tem a expectativa de repatriar cerca de 500 indivíduos por semana, em um pais onde a comunidade brasileira chega a 20 mil. Desse total, cerca de 3 mil manifestaram interesse em retornar ao Brasil. (ANSA).

